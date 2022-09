Classifica giapponese: Xbox Series X|S vende più di PS5, Splatoon 3 rimane in testa

La classifica giapponese dal 12 al 18 settembre 2022 ha visto Xbox Series X|S totalizzare vendite superiori rispetto a PS5, mentre la top 10 software rimane dominata da Splatoon 3.

[NSW] Splatoon 3 - 506,610 (2,441,290) [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 143,836 (New) [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 48,100 (New) [PS5] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 28,371 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,661 (4,837,415) [NSW] Nintendo Switch Sports - 7,463 (732,175) [NSW] Trinity Trigger - 6,698 (New) [NSW] Minecraft - 6,629 (2,792,678) [NSW] Kirby and the Forgotten Land - 5,027 (888,934) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4,720 (4,976,532)

Il gioco venduto più rapidamente di sempre in Giappone, Splatoon 3 continua a fare molto bene in patria e non solo, tenendosi alle spalle la new entry Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline.

Per quanto riguarda invece l'hardware, come detto, Xbox Series X e Xbox Series S hanno fatto stavolta meglio di PlayStation 5. In particolare, la console economica di casa Microsoft si è spinta fino a 13.211 unità contro gli 8.739 di PS5 e i 2.441 di PS5 Digital Edition.

Nintendo Switch OLED Model - 96,889 (2,622,850) Nintendo Switch - 25,683 (18,692,443) Nintendo Switch Lite - 4,986 (4,891,228) Xbox Series S - 13,211 (178,457) PlayStation 5 - 8,739 (1,658,430) PlayStation 5 Digital Edition - 2,441 (267,251) Xbox Series X - 866 (159,791) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 29 (1,188,709) PlayStation 4 - 12 (7,819,872)

In testa alla classifica c'è però sempre Nintendo Switch, che con le sue tre versioni occupa l'intero podio: il modello OLED in cima, seguito dal modello standard e quindi da quello Lite.