Fire Emblem Engage: preordine Amazon disponibile con un discreto sconto, vediamo il prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine di Fire Emblem Engage a prezzo scontato. Il gioco esclusivo per Switch costa 49.99€ invece di 59.99€. Il prezzo pieno per Fire Emblem Engage è 59.99€. L'esclusiva Switch è disponibile in sconto attualmente, ma non è detto che non torni al proprio prezzo pieno molto rapidamente. La cosa migliore è fare il preordine a prezzo minimo garantito ora così da mettere in salvo questo prezzo e decidere definitivamente l'acquisto al momento dell'uscita, fissata per il 20 gennaio 2023. Si può cancellare il preordine in ogni momento a costo zero.

Nel nostro speciale vi abbiamo spiegato che: "Difficile che Intelligent Systems faccia un buco nell'acqua: anche i suoi Fire Emblem più deboli restano dei giochi di ruolo strategici di indubbio valore ed Engage potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti quantomeno dal punto di vista tecnico. Il nuovo Fire Emblem sembrerebbe proprio cavalcare uno tsunami di fanservice, tra personaggi iconici del passato e soluzioni visive più vicine ai cartoni animati giapponesi, ma porta con sé una ventata di aria fresca che non vediamo l'ora di mettere alla prova."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Una battaglia campale di Fire Emblem Engage

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.