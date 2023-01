The Witcher 3: un doppio cosplay di Triss e Yennefer da Koriel, quale preferite?

The Witcher 3 è tornato alla ribalta grazie alla lancio della patch next-gen per PS5, Xbox Series X|S e PC. Di conseguenza il titolo ora è ancor più discusso all'interno della community e anche tra il panorama dei cosplayer. Questo ci porta alla modella Korielcreations che rispolvera una delle discussioni più accese di sempre con i suoi cosplay di Triss Merigold e Yennefer: chi delle due preferite?

Yennefer e Triss Merigold sono due personaggi che appaino in The Witcher 3: Wild Hunt ed entrambe sono potenziali interessi amorosi per il protagonista, Geralt di Rivia. La prima possiamo definirla la fiamma storica (e canonica) dello Strigo, mentre Triss Merigold seppur presente nei libri ottiene un ruolo più importante in tal senso nella trilogia di giochi di CD Projekt RED.

Koriel ci propone una sorta di sondaggio su Instagram attraverso due cosplay, per l'appunto di Triss Merigold e Yennefer, ispirati a The Witcher 3: Wild Hunt, quale dei due preferiamo. Nel farlo cita anche l'iniziativa di un utente di Steam, che ha raggruppato i risultati di sondaggi simili all'interno della community per decretare una vincitrice definitiva: a quanto pare ha vinto Triss Merigold, seppur di pochissimo con 13.602 voti contro i 13.009 per Yen.

