Hogwarts Legacy utilizzerà Denuvo su PC come protezione

Avalanche Software ha svelato che la versione PC di Hogwarts Legacy sarà protetto dalla poco apprezzata tecnologia anti-tamper di Denuvo.

La conferma è arrivata tramite la pagina Steam del gioco, dopo che sono stati svelati i requisiti di sistema, da quelli minimi a quelli per giocare in 4K con il massimo dei dettagli.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vi basti sapere che Denuvo è un tecnologia che ha il compito di impedire la pirateria, seppur temporaneamente. Infatti, non esiste nessuna difesa davvero inviolabile quindi nel tempo anche questa protezione viene aggirata. Lo scopo principale di Denuvo quindi è quello di prevenire la circolazione di copie pirata quantomeno al lancio e nei giorni immediatamente successivi, il periodo notoriamente più proficuo del ciclo commerciale di un gioco.

Hogwarts Legacy

Molti giocatori non apprezzano la sua implementazione dato che ci sono stati più casi in passato in cui Denuvo ha impattato negativamente sulle prestazioni e i tempi di caricamento dei giochi. Ad esempio uno dei casi che ha fatto più clamore è quello di Resident Evil Village. In molti casi publisher decidono di rimuovere Denuvo dopo alcuni settimane o mesi dalla pubblicazione dei loro titoli e si spera che accadrà lo stesso con il titolo di Avalanche.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Il gioco riceverà lo status Verficato su Steam Deck.