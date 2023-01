Hogwarts Legacy sarà Verificato su Steam Deck, arriva la conferma ufficiale

Hogwarts Legacy arriverà a inizio febbraio e molti giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco di Warner Bros. L'opera arriverà su tutte le piattaforme, da Switch a PC tramite Steam e sarà quindi possibile giocarla anche su Steam Deck. La conferma è infatti da poco arrivata da parte del team di sviluppo, che precisa che il gioco sarà Verificato.

"Verificato" è il livello di compatibilità massimo per un gioco di Steam Deck. Significa che il gioco ha supporto completo per il controller, con le giuste icone di input ed è in grado di richiamare la tastiera quando è necessario. Supporta anche la risoluzione predefinita dello schermo di Steam Deck (1280x800 o 1280x720), inoltre è completate supportato sotto ogni punto di vista, compreso un potenziale supporto anti-cheat.

In poche parole, se si vuole giocare con Steam Deck a Hogwarts Legacy non dovrebbero esserci problemi di sorta. Ovviamente, Verificato non significa che le prestazioni e la qualità grafica sulla macchina da gioco di Valve saranno perfette: per saperlo dovremo attendere l'uscita dell'avventura.

La conferma è arrivata tramite Twitter, dove un utente - David M. Kelly - ha chiesto se il gioco fosse compatibile con Steam Deck. WB Games Support ha riposto affermando: "Ciao David! Abbiamo contattato il team di Hogwarts Legacy e siamo in grado di confermare che il gioco sarà Verificato per Steam Deck al lancio. Speriamo che questo ti aiuti a prendere una decisione!"

