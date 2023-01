King Kong: nuovo gioco annunciato ufficialmente, vediamo chi lo sta sviluppando

DeVito ArtWorks ha svelato di aver stretto una collaborazione con il team di sviluppo GameMill Entertainment per la creazione di un nuovo videogioco originale basato sulla saga di King Kong. Precisamente, il gioco sarà basato su Kong Skull Island di DeVito Artworks e Merian C. Cooper.

Il gioco è ora in sviluppo ma non ha una data di uscita o un nome ufficiale e nemmeno delle piattaforme di arrivo. Il gioco di King Kong sarà pubblicato da GameMill. DeVito ArtWorks è rappresentata dal brand manager Dannie Festa di World Builder Entertainment e dall'agente di licenza Larry Seidman di Seidman Advisors.

GameMill Entertainment è autore di giochi come Nickelodeon Kart Racers 3, Nickelodeon All-Star Brawl, Cobra Kai, Cartoon Network Battle Crashers e molti altri tie-in di saghe note, oltre a una serie di giochi minori poco conosciuti. Non si tratta quindi di uno sviluppatore di primissimo livello, ma ha grande esperienza nel convertire IP del piccolo e grande schermo in formato videoludico.

"Non potrei essere più entusiasta di lavorare con il talentuoso team di GameMill Entertainment, che offrirà ai fan di King Kong e ai giocatori la possibilità di sperimentare il mondo primordiale di King Kong in un modo videoludico", afferma Joe DeVito, di DeVito Artworks. "Continuiamo a espandere il nostro programma di licenze per King Kong in varie categorie, tra cui giochi arcade VR, oggetti da collezione, fumetti e giochi da tavolo".

L'ultimo gioco AAA su King Kong è stato realizzato da Ubisoft nel 2005 ed era legato al film di Peter Jackson. Tale gioco di King Kong era molto amato perché i giocatori potevano vestire i panni i un essere umano che combatteva contro i mostri su Skull Island e poi passare nei panni di King Kong per delle fasi più epiche. Resta da vedere se GameMill sceglierà di seguire questa strada o meno.