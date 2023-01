Miss Universo: i videogiocatori prendono il costume di Miss Ukraina per un cosplay di Warhammer

Durante l'evento di Miss Universo, che si è svolo a New Orleans, Miss Ukraina, al secolo Viktoria Apanasenko, ha sfoggiato un costume che sta facendo letteralmente impazzire la comunità dei videogiocatori. Alcuni lo hanno paragonato a un cosplay di Warhammer 40.000.

Realizzato da patokastudio e chiamato "Warrior of Light", con chiaro riferimento alla guerra in corso contro la Russia, in effetti il costume ha un aspetto decisamente fantastico, tra il bianco della veste principale, la spada, le ali che si aprono e si chiudono e i pantaloni dorati sottostanti.

Un videogiocatore ha commentato su Reddit: "Sembra che Saint Celestine si sia manifestata in Ukraina dopo essere uscita dal warp." Per inciso, Saint Celestine è un personaggio della mitologia di Warhammer 40.000.

Altri hanno invece paragonato il costume a Mercy di Overwatch.

Non è difficile capire il perché qualcuno abbia notato la somiglianza con alcuni personaggi di fantasia, visto che il costume di Miss Ukraina e i personaggi citati fanno riferimento fondamentalmente alla stessa iconografia. Nel caso di specie, il costume rappresenta la lotta del bene contro il male, ossia l'Arcangelo Michele che difende l'Ukraina con la sua spada (Michele fu l'Arcangelo che cacciò Lucifero all'inferno ed è storicamente rappresentato come un guerriero... avete presente la statua in cima a Castel Sant'Angelo a Roma?).