High on Life: l'autore Justin Roiland è sotto processo per violenze e sequestro di persona

Justin Roiland, co-creatore della serie animata Rick and Morty, voce dei due personaggi principali e anche autore dei giochi High on Life, Trover Saves the Universe e Accounting, è in attesa di giudizio con l'accusa di violenza domestica nei confronti di una ex fidanzata.

Una denuncia penale ottenuta dai procuratori della Contea di Orange, in California, accusa Roiland di lesioni corporali e sequestro di persona di una donna, con cui viveva all'epoca. La donna non è stata identificata nei documenti del tribunale. Roiland si è dichiarato non colpevole.

L'incidente è avvenuto nel gennaio del 2020 e Roiland è stato accusato nel maggio dello stesso anno, ma le accuse sono passate apparentemente inosservate ai media fino a quando NBC News non le ha riportate questo giovedì, quando si è tenuta un'udienza preliminare sul caso.

L'avvocato di Roiland e i rappresentanti di Cartoon Network, che trasmette Rick and Morty, non hanno per ora rilasciato una dichiarazione a riguardo. La data del processo non è ancora stata fissata.

High on Life è il più recente gioco realizzato dal team di Justin Roiland. Si tratta di uno sparatutto in prima persona dal taglio comico nel quale il nostro personaggio utilizza una serie di armi parlanti sboccate e dalla battuta facile. Potete leggere la nostra recensione di High on Life a questo indirizzo.