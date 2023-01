Hogwarts Legacy: molteplici modalità grafiche e VRR su PS5 e Xbox Series X|S confermati

Tramite la pagina di supporto ufficiale di Hogwarts Legacy apprendiamo che il gioco supporterà il VRR avrà molteplici modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X|S, incluse quelle fedeltà a 30 fps e performance a 60 fps.

La presenza di più modalità grafiche era stata già confermata a maggio dello scorso anno dal community manager Chandler Wood, che aveva parlato di "grafica in 4K" con la possibilità di scegliere tra "le modalità Fedeltà e Performance".

Ora la pagina del supporto conferma queste opzioni ma lascia intendere che ce ne saranno delle altre, supponiamo legate all'impiego del VRR, senza però entrare nel dettaglio. Nello specifico non è chiaro quale risoluzione possiamo aspettarci con la modalità performance o se verrà impiegata una risoluzione dinamica.

"Le versioni per console PS5 e Xbox Series X|S di Hogwarts Legacy supportano più modalità grafiche di gioco, le più comuni delle quali sono la modalità Fedeltà che gira a 30 fps e la modalità Performance che punta a 60 fps", recita la pagina del supporto.

Come dicevamo è stato confermato anche il supporto al VRR, a patto di avere un TV o un monitor compatibile con questa tecnologia. "Le modalità grafiche per i giocatori che dispongono di TV o monitor che supportano la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) sono supportate per Hogwarts Legacy su PS5 e Xbox Series X|S."

Hogwarts Legacy

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma ci viene da pensare che le altre modalità grafiche saranno legate al VRR e offriranno dunque un framerate sbloccato e/o una variante della modalità Fedeltà a 40 fps, come visto ad esempio con God of War Ragnarok.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Oggi sono stati svelati anche i requisiti ufficiali della versione PC, dai minimi a quelli per giocare in 4K al massimo dei dettagli.