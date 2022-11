God of War Ragnarok: risoluzione e framerate su PS5 e PS4 ufficiali svelate da Santa Monica

In vista del lancio ormai imminente di God of War Ragnarok, gli sviluppatori di Santa Monica oggi hanno svelato i dettagli precisi su risoluzione e framerate delle varie modalità grafiche disponibili PS5, PS4 e PS4 Pro.

Le prime informazioni al riguardo erano già emerse con le ultime anteprime del gioco, inclusa la nostra. Tuttavia ora il post degli sviluppatori su Twitter ci offre delle specifiche più precise riguardo le opzione grafiche disponibili, in particolare per quanto riguarda la risoluzione. In totale sono ben 6 per PS5, 2 per PS4 Pro, mentre su PS4 standard troviamo una sola modalità grafica. Nel dettaglio: PS5

Performance : risoluzione dinamica 1440 - 2160p, fino a 60 fps

: risoluzione dinamica 1440 - 2160p, fino a 60 fps Performance + High Frame Rate* : 1440p e 60+ fps (framerate sbloccato)

: 1440p e 60+ fps (framerate sbloccato) Performance + High Frame Rate + VRR* : 1440p e 60+ fps (framerate sbloccato)

: 1440p e 60+ fps (framerate sbloccato) Qualità : 2160p nativi, fino a 30 fps

: 2160p nativi, fino a 30 fps Qualità + High Frame Rate* : risoluzione dianamica 1800 - 2160p, fino a 40 fps

: risoluzione dianamica 1800 - 2160p, fino a 40 fps Qualità + High Frame Rate + VRR*: risoluzione dinamica 1800 - 2160p e 40+ fps (framerate sbloccato)

PS4 PRO

Performance : risoluzione dinamica 1080 - 1656p, framerate a 30 fps sbloccato

: risoluzione dinamica 1080 - 1656p, framerate a 30 fps sbloccato Qualità: Risoluzione dinamica 1440 - 1656p, fino a 30 fps

PS4

Standard: 1080p e fino a 30 fps

* richiede un cavo HDMI 2.1 e un TV/monitor compatibile

Come possiamo vedere God of War Ragnarok mette a disposizione un buon numero di opzioni grafiche su PS5 che dovrebbero soddisfare i gusti di un po' tutti, da chi punta ai 4K nativi a chi invece preferisce sacrificare la risoluzione per giocare a 60+ fps. Le modalità grafiche a 40 fps potrebbero rivelarsi una via di mezzo molto interessante, ma per saperlo con certezza dovremo attendere le recensioni di God of War: Ragnarok, in arrivo nella giornata di oggi, e le immancabili analisi tecniche di Digital Foundry, ElAnalistaDeBits e affini.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la data di uscita di God of War Ragnarok è fissata per martedì 8 novembre. Per ingannare l'attesa potete guardare il folle spot pubblicitario giapponese o quello americano con Ben Stiller e John Travolta.