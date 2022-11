Destroy All Humans! Clone Carnage ora è free-to-play, tranne che su PS5 e PS4 (o quasi)

THQ Nordic e Black Forest Games hanno annunciato che da ora Destroy All Humans! Clone Carnage, lo spin-off multiplayer della serie, da ora è gratis come gioco free-to-play per Xbox e PC via Steam e GOG. Su PS4 rimarrà un gioco a pagamento, ma il prezzo è stato praticamente azzerato: costa infatti solo 0,25 euro, meno di un caffè.

Lanciato il 31 maggio 2022, inizialmente Destroy All Humans! Clone Carnage era venduto al prezzo di 12,99 euro e completamente gratuito per coloro che avevano preordinato una copia di Destroy All Humans! 2: Reprobed. Al momento non è chiaro come mai il gioco sia prezzato 25 centesimi per PlayStation.

Destroy All Humans! Clone Carnage è uno spin-off multiplayer che include 4 modalità multigiocatore (Devastazione, Armageddon, Corsa e Rapimento) per quattro utenti e 6 mappe. Oltre all'online è possibile sfidare gli amici con il multiplayer locale in split-screen da due giocatori. Inoltre sono disponibili tutte le skin viste nel remake del primo capitolo di Destroy All Humans pubblicato nel 2020.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

"Semina il caos in Clone Carnage! Questo DLC a sé stante include 4 modalità, 6 mappe e multigiocatore per 4 giocatori. Condividi lo schermo per raddoppiare i danni nel multigiocatore locale per 2 giocatori. Scatenati in modalità Devastazione, Armageddon, Corsa e Rapimento!"

"Vivi dalla parte dei cattivi la storia di una classica invasione aliena, distruggi gli umani usando poteri psichici e armamenti unici come l'Analizzatore, rapisci e possiedi i patetici umani per infiltrarti nella loro fragile democrazia e radi al suolo le loro primitive città con il tuo disco volante".

"Competi e distruggi online con un massimo di 4 forme di vita umane o aliene. Raddoppia il livello di devastazione nel multigiocatore locale per due giocatori con schermo condiviso Sfida amici e nemici in 4 modalità di gioco e 6 mappe differenti. Include tutte le skin del gioco Destroy All Humans! pubblicato nel 2020". Che ne pensate, ne approfitterete per provare Destroy All Humans! Clone Carnage e seminare un po' di caos in multiplayer? Fatecelo sapere nei commenti.