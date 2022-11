Chainsaw Man: il cosplay di Makima da pamdroid18 ammalia con lo sguardo

La prima stagione dell'anime di Chainsaw Man prosegue su Crunchyroll, confermando per il momento le grandi aspettative dei fan. Il fascino dell'opera di Tatsuki Fujimoto ovviamente non lascia indifferente neppure il panorama dei cosplayer e a tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Makima realizzato da pamdroid18.

Makima è un'esperta cacciatrice di Diavoli dall'aspetto attraente e rappresentata come una donna enigmatica, fredda e calcolatrice, in grado di affascinare chiunque e manipolarlo per i propri interessi. Il suo potere speciale infatti è proprio quello di piegare la volontà delle persone, nonché la mente di esseri umani e diavoli, ottenendo tutto ciò che desidera da loro impartendo semplicemente un ordine.

Come possiamo vedere nei due scatti qui sotto, il cosplay di Makima firmato pamdroid18 è piuttosto semplice nella realizzazione ma d'impatto. La modella indossa la classica divisa da agente governativo caratteristico del personaggio, riuscendo ad attirare l'attenzione dello spettatore semplicemente con lo sguardo.

Che ne pensate del cosplay di Makima di Chainsaw Man realizzato da pamdroid18? Fatecelo sapere nei commenti.