Skyrim: il cosplay di Aela firmato Rolyat fa desiderare un'altra edizione del gioco

The Elder Scrolls V: Skyrim tra pochi giorni spegnerà l'undicesima candelina e per l'occasione Rolyat ha pensato bene di festeggiare in anticipo l'anniversario con un cosplay di Aela la Cacciatrice.

Aela è uno dei personaggi più noti dell'universo del GDR di Bethesda. Esperta arciera e membro dei Compagni, una delle fazioni di Skyrim, Aela può essere arruolata come seguace o presa in sposa una volta completata la sua questline. Ovviamente il personaggio appare in tutte le numerose edizioni di Skyirm. Ad oggi, contando l'Anniversary Edition per Switch, siamo a 17 versioni.

La rappresentazione di Aela realizzata dalla cosplayer e streamer di Twitch Rolyat è senza dubbio di grande qualità, come potrete vedere negli scatti qui sotto. E a modo suo anche questo cosplay per certi versi è una "riedizione". Come spiegato dalla ragazza il costume infatti è lo stesso indossato da Amoredheartcosplay per il suo cosplay di Aela la Cacciatrice di Skyrim che abbiamo condiviso anche sulle nostre pagine, da cui lo ha preso in prestito. A prescindere dalla proprietà del costume, il cosplay è sicuramente ben riuscito, anche per quanto riguarda trucco e parrucca, mentre l'idea di immortalare il tutto in mezzo alla natura è sicuramente un'idea azzeccata considerando il personaggio.

Che ne pensate del cosplay di Aela la cacciatrice firmato da Rolyat? Fa desiderare anche a voi una nuova versione del gioco... ma non avete la più pallida idea di come giustificare l'ennesima riedizione di Skyrim? Tranquilli, nel caso Bethesda troverà sicuramente un modo.