PS5: spunta una data per l'integrazione di Discord e la sua chat vocale

Stando a un articolo di Tom Henderson pubblicato sulle pagine di Insider Gaming, la tanto attesa integrazione di Discord e delle sua funzione di chat vocale su PS5 avverrà l'8 marzo 2023.

Giusto pochi giorni fa sono emersi in rete degli indizi sull'arrivo di Discord sulla console di Sony tramite l'app per dispositivi mobile, che conferma anche l'integrazione della chat mobile. Tale avvistamento fa ben sperare per il lancio della piattaforma nell'ecosistema PlayStation entro poche settimane, ma a quanto pare l'attesa sarà più lunga del previsto.

Dopo aver contattato le sue fonti, infatti, Tom Henderson afferma che il debutto di Discord su PS5 è ancora in programma per l'8 marzo assieme al firmware 7.00 della console, come aveva svelato già predetto durante l'estate. Insomma, pare che nel frattempo la roadmap interna di Sony non abbia subito modifiche di sorta.

Sempre secondo gli informatori di Henderson, il firmware 6.50 di PS5 è in programma per il 19 gennaio, ma "niente suggerisce che questo sia l'update di Discord" e al momento non è chiaro quali novità apporterà per la console.

Tenete presente in ogni caso che si tratta di un'informazione non ufficiale e dunque da prendere con le pinze. Detto questo, Tom Henderson alcuni mesi fa aveva previsto con incredibile precisione anche il lancio del firmware 6.0 di PS5 che ha introdotto il supporto ai 1440p, dunque parliamo di una fonte sicuramente molto affidabile.

Discord, per chi non lo sapesse, permette di organizzare chat di gioco, anche multiple, in maniera semplice e funzionale, tanto da diventare uno strumento indispensabile per community e gilde su PC. Inoltre darebbe modo anche a giocatori su piattaforme diverse di comunicare nella stessa chat vocale, senza utilizzare quella interna dei giochi, un aspetto sicuramente molto importante ora che sempre più titoli multiplayer permettono il crossplay.

