PS5: integrazione Discord con chat vocale in arrivo, da avvistamenti sull'app mobile

La chat vocale via Discord sembra sia finalmente in arrivo su PS5, in base ad alcuni avvistamenti particolari sull'app mobile che sembrano piuttosto chiari in questo senso, con istruzioni che consentono di collegare l'account utente PlayStation in modo da utilizzare la chat vocale Discord in streaming da mobile su PS5.

In sostanza, è lo stesso sistema disponibile già da un po' di tempo su Xbox, che necessita però ancora il passaggio intermedio dello smartphone come elemento principale per collegarsi ai server Discord, mentre la chat vocale su console avviene sostanzialmente in streaming, anche se funziona decisamente bene.

Screenshot dell'app Discord con l'integrazione con PlayStation

Da notare che PS4 sembra esclusa da questo sistema: come visibile negli screenshot, la chat vocale pare sia utilizzabile solo su PS5 al momento, mentre su PS4 resta la semplice integrazione che consente di mostrare ai contatti i giochi che stiamo utilizzando sulla console.

Rimaniamo in attesa di una versione ufficiale dell'informazione, visto che al momento né Sony né Discord hanno annunciato il lancio della funzionalità di chat vocale in streaming, ma la cosa dovrebbe essere chiarita entro breve. Nel frattempo, proprio in questo periodo, su Xbox l'integrazione si è ulteriormente evoluta e i membri del gruppo Insider possono ora collegarsi ai server Discord e utilizzare la chat vocale direttamente da Xbox Series X|S o Xbox One, senza dover passare attraverso lo smartphone, con un aggiornamento che dovrebbe essere reso pubblico nel prossimo periodo.

Secondo il solito ben informato Tom Henderson, l'integrazione di Discord arriverà con il firmware 7.00 su PS5, che è previsto però solo a marzo 2023.