Xbox e Discord: chat vocali direttamente su console, senza smartphone, in arrivo

L'uso di Discord su Xbox, al momento, è piuttosto limitato dalla necessità di dover passare attraverso uno smartphone per connettersi alle chat vocali, ma questo inconveniente presto verrà eliminato con la connessione diretta ai server Discord via Xbox, senza l'uso di smartphone, grazie a un aggiornamento in arrivo.

Gli iscritti al programma Xbox Insider dovrebbero avere già a disposizione l'aggiornamento in questione, che consente agli utenti di connettersi direttamente ai server di Discord e dunque avviare le chat vocali esclusivamente attraverso la console, senza dover ricorrere a dispositivi esterni.

Al momento, la funzionalità è disponibile per gli iscritti al programma Insider Alpha e Skip-Ahead, che hanno avuto modo di accedervi già nelle scorse ore, ma ovviamente si tratta solo di tempo prima che tale update venga reso disponibile per tutti.

Discord, il logo

Con questo aggiornamento, non sarà più necessario trasferire la chiamata attraverso l'app mobile e, una volta che si sarà effettuata la connessione tra l'account Xbox e quello Discord, si potranno utilizzare le chat direttamente dalla console.

A questo punto, l'unica cosa che manca è la possibilità di accedere alle chat testuali di Discord da Xbox, ma potrebbe essere il prossimo passo nell'evoluzione dell'app sulla console. Nel frattempo, abbiamo visto l'arrivo dell'update di ottobre per Xbox Series X|S e Xbox One, in attesa di informazioni sul rollout pubblico di questo interessante aggiornamento per Discord.