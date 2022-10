Marauders, il provato di un looter shooter tattico che guarda a Escape from Tarkov

Siamo negli anni '90 di un universo alternativo. La Seconda Guerra Mondiale non è mai finita, Kurt Cobain non ha mai fondato i Nirvana, Briteny Spears è cresciuta come una bambina normale e l'industrializzazione della Terra ha raggiunto un limite estremo e distruttivo, tanto che molti esseri umani sono stati costretti a fuggire nello spazio, creando delle società alternative, ma sempre in conflitto tra loro. Tra i vari gruppi che si sono formati, uno dei più noti è quello dei Marauders, sostanzialmente dei pirati spaziali che viaggiano per tutta la galassia alla ricerca di bottino da saccheggiare. Il loro obiettivo è quello di recuperare risorse in raid rapidi e brutali, al fine di sopravvivere al proseguire della guerra, che vede ora contrapporsi tre fazioni (Central Empire, United Allies e Kingdom Alliance) e alla distruzione che ne è derivata. Il tutto, come leggerete nel provato di Marauders , si traduce in un ambizioso e looter shooter tattico online, ambientato in mappe diesel-punk, lanciato in Accesso Anticipato su Steam.

Le basi

Lo spazio è un luogo decisamente duro in cui vivere

Se dovessimo definire Marauders partendo da un altro gioco, lo chiameremmo un Escape from Tarkov semplificato in alcune meccaniche, soprattutto nella gestione dell'inventario. In un certo senso è una versione più diretta di quella formula, in cui ad esempio la gestione delle munizioni è ridotta all'osso, con i proiettili associati a un singolo caricatore, così come lo è quella degli oggetti curativi, molto minori per numero e più generali nei loro scopi (quindi niente kit medici distinti e cure mirate alla diverse ferite). L'idea che ci si fa sin da subito è quello di un gioco che vuole rivolgersi a un pubblico più ampio, pur senza rinunciare a una certa profondità tattica e a una difficoltà spesso estrema, che può diventare anche problematica (come vedremo). Sì, perché dal punto di vista della sfida, Marauders è davvero spietato. Non solo non ci pensa due volte a eliminare i giocatori incauti, ma non gli dà nemmeno una via di fuga, ossia una contenitore in cui stipare parte del bottino trovato (avete presente quello di Tarkov?), per mantenerlo in caso di trapasso anticipato. Quindi o tutto o niente. Troppo spesso niente.

Prima di entrare in azione, però, bisogna raggiungere i luoghi dei raid. Per farlo si ha a disposizione un'astronave. Al primo avvio è praticamente una carretta dello spazio, con dei mezzi offensivi e difensivi limitati. Non siamo dalle parti del camper di Stella Solitaria, ma poco ci manca. Sulla strada per il raid si possono incontrare diverse difficoltà, come torrette difensive o altri giocatori desiderosi di mettere fine prematuramente alla nostra avventura. Accumulando bottino diventa possibile migliorare la nave, ma nelle prime partite è meglio evitare gli scontri diretti e seguire strade sicure fino alla destinazione (quando possibile... e spesso non lo è). In questa fase appare uno dei più grossi squilibri del gioco, che possiamo riassumere in: nave grossa distrugge nave piccola. Traducendo: i giocatori con già qualche ora di gameplay alle spalle hanno un vantaggio evidente sui neofiti, che contro di loro non hanno alcuna possibilità, tanto che spesso è difficile anche raggiungere i luoghi dei raid tutti interi. Certo, c'è sempre la possibilità di abbordare le navi nemiche per tentare lo scontro diretto, ma cambia poco, visto che un giocatore che dispone di una nave attrezzata di solito è anche uno con equipaggiamento avanzato, decisamente più letale di quello di partenza.

Raggiungere i luoghi dei raid è già difficile di per sé

Comunque sia, sopravvissuti al viaggio e scesi dalla nave, inizia la fase sparatutto, che è la sezione prevalente del gioco. Come già accennato, la difficoltà è davvero brutale: non solo i nemici sono agguerriti e fanno un gran male, ma abbiamo un limite di tempo, un limite di ossigeno e un limite di inventario. In totale si hanno venticinque minuti per entrare, depredare gli oggetti migliori o più utili che si trovano in giro e fuggire, sempre che non si muoia prima.