Echo Dot e Echo Studio: ora disponibili i nuovi modelli, con prezzi e caratteristiche

Amazon ha annunciato che da oggi sono disponibili i nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio. Il prezzo è rispettivamente di 59,99 euro e 69,99 euro. Inoltre, è stato reso disponibile anche Echo Studio a 199,99 euro. Amazon spiega che "Echo Dot ed Echo Dot con orologio, dal design elegante e con audio migliorato, sono dotati di nuovi sensori che forniscono un'esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l'ambiente raggiunge una certa temperatura o riprodurre musica a un orario specifico. Grazie all'accelerometro per i controlli gestuali, basterà toccare il dispositivo per mettere in pausa la musica o posporre la sveglia."

Bisogna poi sapere che Echo Dot con orologio è dotato di un display LED di qualità superiore che permette di visualizzare informazioni in modo più chiaro e dinamico. Si può chiedere informazioni ad Alexa e vedere cose come il titolo di una canzone o il nome di un artista, il meteo, un calcolo e molto altro ancora.

Echo Studio

Parlando invece di Echo Studio, viene spiegato da Amazon che "è già lo speaker Echo con il miglior suono e, da oggi, è ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all'estensione della gamma di frequenze. La tecnologia personalizzata di elaborazione audio spaziale è progettata per migliorare il suono stereo, facendo sì che la musica e le colonne sonore dei film raggiungano l'ascoltatore con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità."

"Ricrea le prestazioni di un sistema stereo hi-fi, per cui le performance vocali sono più presenti al centro, mentre gli strumenti con panning stereo sono meglio definiti ai lati, creando un'esperienza sonora più avvolgente che riproduce l'intento dell'artista. Inoltre, la tecnologia di estensione della gamma di frequenza offre prestazioni migliori, una maggiore chiarezza dei medi e bassi più profondi. Questi aggiornamenti si aggiungono al supporto esistente di Echo Studio per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Echo Studio è infine disponibile nella nuova colorazione Bianco ghiaccio."

Non dimenticate poi che tutti i dispositivi riportano la certificazione Climate Pledge Friendly. La nuova generazione di Echo Dot è Carbon Trust, costruita con il 95% di tessuto riciclato post-consumo. Inoltre, il 99% dell'imballaggio è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate. Oltre ad utilizzare materiali sostenibili, questi dispositivi Echo sono dotati di una modalità a basso consumo per risparmiare energia in modo intelligente durante i periodi di inattività e garantire un risparmio energetico per tutto il ciclo di vita del dispositivo.