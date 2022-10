PlayStation Partners Awards 2022 annunciato, data dell'evento sui giochi PS5 e PS4

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato il nuovo evento PlayStation Partners Awards 2022, che si terrà in Giappone anche quest'anno il 2 dicembre, con alcune possibili novità sui giochi per PS5 e PS4 ma soprattutto incentrato su una celebrazione dei titoli third party usciti sulle piattaforme Sony.

Tradizionalmente, non si tratta infatti di un evento destinato a portare grandi novità e annunci, tuttavia potrebbe contenere informazioni interessanti sul successo di vari giochi third party su PS5 e PS4, forse con informazioni più precise anche su dati di vendita e progetti di partnership per titoli futuri.

PlayStation Partners Awards è un evento annuale che va avanti da molto tempo, visto che si tiene ogni anno a partire dal 1995, strutturato come una vera e propria serata cerimoniale per celebrare i giochi third party di maggior successo su PlayStation, sebbene il tutto sia incentrato soprattutto sul mercato asiatico.

Si tratta di un evento ufficiale PlayStation dedicato principalmente al territorio nipponico, tuttavia è probabile che possano emergere informazioni interessanti anche per il pubblico occidentale, in termini di giochi premiati e possibili novità in arrivo.

PlayStation Partners Awards 2022

Considerando anche la vicinanza con i The Game Awards 2022, è comunque improbabile che possa contenere trailer e annunci in anteprima assoluta, con la maggior parte delle novità di rilievo probabilmente spostate sull'altro evento nello stesso periodo.

Tra gli ospiti possiamo comunque aspettarci i maggiori publisher e team third party nipponici e asiatici, dunque probabilmente Square Enix, Sega con Atlus, Bandai Namco e altri, in attesa di conoscerne i contenuti. Per farvi un'idea dell'evento, vi rimandiamo ai video e alle informazioni sui giochi PS5 e PS4 vincitori dell'edizione dell'anno scorso.