Skull and Bones: gli sviluppatori parlano del rinvio, presto novità sulla data di uscita

Con un post pubblicato su Twitter, gli sviluppatori di Skull and Bones hanno parlato dei motivi dietro il rinvio del gioco, assicurando che presto verrà fornita una nuova data di uscita, si spera definitiva. A partire da domani invece possiamo aspettarci nuove sequenze di gameplay dai profili social del gioco.

"Oggi vorremo condividere un aggiornamento riguardo la nostra data di uscita ora che abbiamo preso la decisione di rinviare Skull and Bones", recita il post su Twitter. "La nostra determinazione e focus rimane lo stesso, ovvero offrire la miglior esperienza di gioco possibile per i nostri giocatori fin dal day one. Questo tempo extra ci aiuterà nel rifinire ulteriormente e di bilanciare la nostra esperienza di gioco, sulla base dei vostri feedback dei precedenti test."

"Abbiamo anche una serie di contenuti entusiasmanti in arrivo sui nostri canali social e pronti per essere condivisi con te, a partire da domani, con dei nuovi ed entusiasmanti filmati di gameplay incentrati sulla lore del gioco".

"Ulteriori informazioni riguardo la nuova data di uscita e fasi di testing verranno condivisi con voi molto presto, quindi assicuratevi di rimanere sintonizzati."

La data di uscita di Skull and Bones, precedentemente fissata per il 6 marzo 2023, è stata posticipata da Ubisoft a un periodo non precisato dell'anno fiscale 2023 - 2024, con il gioco quindi che potrebbe uscire tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024. La compagnia francese ieri ha anche cancellato tre giochi non ancora annunciati.