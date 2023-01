Hogwarts Legacy: presentata Miranda Weasley, vicepreside e professoressa di Trasfigurazione

Tramite il profilo ufficiale Twitter di Hogwarts Legacy, gli sviluppatori di Avalanche Software hanno presentato oggi Miranda Weasley, professore di Trasfigurazione, nonché vicepreside della magica accademia.

Il tweet include un ritratto della Weasley, corredato da una breve biografia. Apprendiamo che ha lavorato come Spezzaincantesimi presso il Ministero della Magia, prima di entrare a Hogwarts, dove si divide tra il ruolo di insegnante di Trasfigurazione e quello di vicepreside, come seconda in comando dell'antipatico preside Black. Sarà lei a introdurre il giocatore alla Stanza delle Necessità e la guida del mago, due strumenti utili durante il nostro soggiorno a Hogwarts.

"Matilda Weasley è una strega eccezionalmente talentuosa con un passato da Spezzaincantesimi per il Ministero, nota per la sua compostezza e il suo straordinario lavoro con le bacchette magiche. È una professore di Trasfigurazione ferma ma giusta e una vicepreside rispettata e a tratti intimidatoria. La professoressa Weasley è stata incarica di fare in modo che il giocatore sia in pari con i suoi studi e di introdurli alla Guida Pratica del Mago e la Stanza delle Necessità, entrambe risorse inestimabili per un nuovo studente del quinto anno con molto da imparare."

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Oggi Avalanche ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati.