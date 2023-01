Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo evento raid Teracristal avrà un protagonista misterioso

The Pokémon Company oggi ha annunciato i nuovi eventi raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto in arrivo nelle prossime settimane. Il primo avrà come protagonista un Pokémon misterioso, mentre il secondo è a tema San Valentino.

Il primo evento si svolgerà tra le 01:00 italiane del 27 gennaio fino alle 00:59 del 30 gennaio nei raid 7 stelle di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il Pokémon protagonista è ancora avvolto nel mistero: sappiamo solo che avrà il teratipo Veleno e avrà lo Stemma della Forza Assoluta. Come per gli eventi di Charizard e Cinderance sarà possibile catturare un solo esemplare per file di salvataggio, stando alle informazioni riportate da Serebii.net.

Il secondo evento raid Teracristal svelato oggi per Pokémon Scarlatto e Violetto si svolgerà invece tra le 01:00 del 13 febbraio fino alle 00:59 del 16 febbraio. Sarà a tema San Valentino e avrà come protagonista Tandemaus con teratipo Folletto.

Da domani, venerdì 13 gennaio, sarà nuovamente disponibile l'evento raid Teracristal con Cinderance con teratipo Lotta.

Come al solito, vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."

Oggi Nintendo ha anche annunciato quando sarà disponibile l'Update 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto.