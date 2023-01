Vengeful Guardian: Moonrider disponibile per PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4

I giocatori appassionati di arcade vecchia scuola di qualità saranno felici di sapere che Vengeful Guardian: Moonrider è finalmente disponibile per PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch. È possibile acquistarlo in formato digitale nei negozi di ogni piattaforma per 16,99€.

Il gioco è un action platform che mescola elementi di molti classici del genere, come gli Shinobi, Strider, i Mega Man e altri ancora, offrendo un gameplay old school rifinito e appagante.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Vengeful Guardian: Moonrider, in cui abbiamo scritto che il gioco "è il frutto più maturo di uno studio di sviluppo che non smette di stupire per la capacità che ha di guardare ai videogiochi classici, individuandone i punti di forza così da replicarli in modo perfetto, pur rimaneggiandoli per ottenere un risultato ogni volta unico. Il paradosso è che proprio il suo più grande punto di forza è la sua maggiore debolezza, perché Vengeful Guardian: Moonrider sembra disinteressato a parlare a un pubblico moderno, mirando esclusivamente a coloro che sono in grado di comprendere e apprezzare le sue numerose fonti. Bello e scontroso allo stesso tempo, quasi spietato nel suo non voler scendere a compromessi."