Hyenas: data e orario della nuova Alpha annunciati, ecco come iscriversi

Il team di Creative Assembly ha annunciato che è in arrivo una nuova Alpha dello sparatutto multiplayer Hyenas. La prima fase di testing del 2023 si svolgerà a partire dalle 18:000 italiane 20 gennaio 2023, con le iscrizioni disponibili già da ora.

L'annuncio è arrivato su Twitter dall'account ufficiale del gioco, da cui apprendiamo che nella nuova alpha i giocatori potranno darsi battaglia in una mappa inedita, "We Took Manhattan", di cui potrete ammirare le prime immagini nel post qui sotto.

Potrete iscrivervi a questa e le prossime alpha e beta di Hyenas tramite il sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Dovrete cliccare sul pulsante "Isciviti Ora" e successivamente effettuare il log in tramite il vostro CA Account o collegare quello PSN, Xbox Live, Steam o Epic Games Store. Ecco i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC.

Hyenas è in arrivo su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. La data di uscita è fissata per un generico 2023. Si tratta di uno sparatutto multiplayer per 15 giocatori, divisi in tre squadre, che devono darsi battaglia per recuperare quanti più tesori possibili da delle navi mercantili, che rappresentano le mappe del gioco. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato in anteprima di Hyenas.