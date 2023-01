Pokémon: il canale TikTok ufficiale pubblica un video pieno di parolacce, poi lo rimuove

Il canale TikTok ufficiale della serie Pokémon, che vanta 3,7 milioni di iscritti e solitamente pubblica contenuti per tutte le età e in particolare i più piccini, ha postato per errore un video pieno di parolacce.

Come riportato da Nintendo Life, il filmato, ora cancellato, mostrava una persona con un costume da Pikachu danzare attorno a una statua di Lucario. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il tutto è accompagnato da una parodia molto colorita della canzone per piccoli "If You're Happy and You Know it Clap Your Hands" (la versione italiana è "Se sei felice e tu lo sai batti le mani") in cui il testo viene usato spesso l'espressione "figlio di puttana".

Come detto in precedenza, il filmato è stato cancellato dallo stesso canale TikTok dei Pokémon poco dopo la pubblicazione. Di seguito trovate una replica della clip, ma vi avvisiamo non è censurata quindi le volgarità abbondano, seppur in lingua inglese.

Inutile dire che il video è stato pubblicato per errore, dato che notoriamente i canali social dei Pokémon, così come quelli di Nintendo, si tengono sempre alla larga da volgarità simili. Supponiamo che chi lo ha postato avrà ricevuto una bella lavata di capo.

