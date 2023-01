Esport: la guida per cominciare a giocare e tifare

In questa guida per cominciare a giocare e tifare qualche esport vogliamo sfatare questo mito e accompagnare chi sente il richiamo della competizione esportiva a scegliere il titolo giusto per sé, la community più adatta alle proprie esigenze e, soprattutto, a pesare con cura le proprie ambizioni. Quando intervistati, i professionisti hanno una sola cosa da dire a chi vorrebbe ripercorrere i loro passi: "Non mollate, ma non fatene un'ossessione". Gli esport possono trascinare chi si fa davvero rapire, ma non temete, evitare una situazione del genere è tanto semplice quanto imparare a conoscere i propri limiti e tra le righe di questa guida vi spiegheremo come fare.

Dai tornei di Street Fighter 2 nelle sale giochi alle prime dirette televisive di Starcraft in Corea del Sud, per finire agli stati brulicanti di fan che mette insieme League of Legends , gli esport hanno fatto tanta strada (e tanta dovranno farne ancora) ma almeno possiamo riconoscere ai videogiochi competitivi di essere una presenza nel mondo del gaming che non può più essere ignorata. Davanti a tempi di reazione impossibili o alle migliaia di ore necessarie a padroneggiare davvero un gioco competitivo, però, la maggior parte dei fan si spaventa pensando che si tratti di un club esclusivo, inaccessibile ai più.

Poi c'è la scelta del genere e qui è il vostro cuore che decide perché, per quanto una determinata scena possa essere blasonata, ambita o di moda, quella del professionismo è una strada riservata a pochissimi. Il resto degli utenti usa le competizioni per divertirsi, sfogarsi, legare con gli amici o con un partner e solo giocando a un titolo che appassiona, diverte e intrattiene la frustrazione di una sconfitta è sufficientemente diluita da non essere amara. Quindi, prima di scegliere se dedicarvi a Counter-Strike o a Valorant, per esempio, è meglio decidere se l'approccio tattico (che richiede almeno 15 minuti di allenamento e riscaldamento delle mani prima di iniziare) è il modo giusto per voi di vivere gli esport.

Il primo fattore da tenere in considerazione avvicinandosi agli esport è la piattaforma che avete a disposizione. League of Legends e Valorant, per esempio, sono disponibili solo per PC; FIFA 23 si gioca controller alla mano, quindi serve una console, e Brawl Stars è un titolo in cui si compete esclusivamente su smartphone. Prima di andare ad investire su dell'hardware dedicato (e su PC la lista può farsi lunga) assicuratevi che un titolo sia nelle vostre corde prima guardandolo e poi, se vi è possibile, provandolo da un amico, a un evento o sul vostro computer anziano che non vi dà più di 25 fps.

MOBA, Fps, Fighting Game, sportivi e compagnia bella

Giocare a un RTS è quasi come giocare a scacchi, solo che i pezzi prendono vita e combattono sul serio

I videogiochi competitivi si dividono in 6 (+1) grandi categorie, ognuna con i suoi sottogeneri e nicchie. Il nonno degli esport come li conosciamo oggi è senza dubbio Starcraft, principale esponente del genere degli RTS, real time strategy. In questi giochi un singolo giocatore, di solito, costruisce una base, crea delle unità di combattimento e le guida in battaglia (con una prospettiva dall'alto) per provare a conquistare il quartier generale avversario. Le competizioni di Starcraft e del suo sequel sono esplose in Corea del Sud quando è uscito nel 1998 e continuano a restare popolari nonostante l'età del gioco. Questo esport è caratterizzato dalla tenacia, dalla resistenza e dalle capacità di analisi richieste a ogni partecipante per comprendere lo stato del gioco e reagire di conseguenza. È come giocare a scacchi ma con pezzi vivi e sempre in movimento. Un italiano, Riccardo Romiti, da qualche anno è tra i più forti giocatori al mondo.

Il genere che ha regnato indiscusso su tutti gli esport, per numero di giocatori e pubblico di spettatori, negli ultimi 10 anni è quello dei MOBA (multiplayer online battle arena), i cui esponenti più in vista sono League of Legends di Riot Games e DOTA 2, sviluppato da Valve. In questi titoli dalla prospettiva simile a quella degli RTS (i MOBA nascono da una variazione fatta da dei fan di Warcraft 3, un gioco di strategia), due squadre da cinque giocatori si affrontano per il dominio di una mappa composta da tre corsie. Gli eroi disponibili sono centinaia e la chiave per la sopravvivenza e la vittoria è la coordinazione. Ci sono personaggi più resistenti (tank), eroi specializzati nel fare tanto danno ai nemici (AD Carry), guaritori per curare i propri compagni di squadra (support) e tante altre sottocategorie. La chiave per decidere se LoL, DOTA 2 o un altro MOBA fanno per voi, però, è la profondità: iniziare questi giochi significa lasciarsi assorbire sempre di più dalle loro meccaniche e interazioni, studiandole e sfruttandole. L'esperienza in solitaria è decisamente fattibile ma con un gruppo di amici questi titoli prendono davvero vita. Ci sono anche grandi MOBA per console e mobile come Arena of Valor, Pokémon Unite o League of Legends Wild Rift.

Il grande mondo degli sparatutto in prima persona, i first person shoooter, si divide in tre: casual, tattici e battle royale. I primi sono titoli come Call of Duty, Halo e Splatoon che non puntano al realismo ma a un'esperienza piena di azione. Gli sparatutto tattici come Valorant o Counter Strike: Global Offensive, invece, si basano alla precisione chirurgica nei movimenti, negli ingaggi e nella strategia. Questo tipo di giochi ha una barriera d'ingresso piuttosto alta e richiede un allenamento non indifferente per essere competitivi ma, superato lo scoglio iniziale, le soddisfazioni che possono arrivare saranno tante. I Battle Royale, come Warzone, Fortnite o Apex Legends, invece, mettono tra i 50 e i 100 giocatori nella stessa mappa: l'ultimo rimasto in piedi vince. Gli sparatutto competitivi (non abbiamo menzionato Overwatch, Rainbow Six Siege e tanti altri) hanno tanti gusti diversi e sono per la maggior parte free to play, come i MOBA menzionati sopra. Se vi piace la prospettiva, la frenesia o la strategia, questi giochi non chiedono che di essere provati per capire quale sia il migliore per voi.

Da quando esistono i picchiaduro nelle sale giochi, qualcuno ne ha organizzato dei tornei che oggi potremmo definire esportivi

Ci sono, poi, i titoli sportivi a cui, però, ci si avvicina se si è fan o si pratica un determinato sport sia esso fisico (calcio, basket, hockey, golf) o motoristico (Formula 1, MotoGP o rally). Ognuno di questi titoli ha una divisione competitiva, quindi se c'è uno sport che vi ha rubato il cuore, quasi sicuramente potrete competere anche nella sua versione digitale.

Dulcis in fundo ci sono i fighting game che in Italia chiamiamo picchiaduro: Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ e decine di altri. Sono generalmente in 2D e non si sono mai allontanati troppo dal classico immaginario arcade dell'uno contro uno. Un discorso leggermente diverso può essere fatto per i platform fighter come Super Smash Bros in cui l'obiettivo è buttare i propri avversari fuori dalla mappa. Anche qui la curva di apprendimento non è delle più agevoli, ma quella dei fighting game è una delle community più accoglienti del gaming competitivo quindi se il combattimento è il vostro genere potete iniziare con le molte demo a disposizione per poi scegliere in che universo e con che stile riempire di botte i vostri avversari.

Un discorso a parte va fatto per il mobile gaming che non è un genere, ma una piattaforma. Tra giochi di carte in digitale (Hearthstone, Magic Arena ecc..) e versioni più o meno riuscite di tutti i tipi di giochi menzionati finora, il panorama dell'esport per smartphone è quello in più rapida crescita a livello mondiale perché tutti, bene o male, abbiamo un telefono in tasca con cui potremmo competere. Da Freefire a Mobile Legends Bang Bang, questi giochi stanno conquistando i primi posti nel mondo per numero di utenti e di fan delle competizioni ma, essendo principalmente titoli asiatici, a noi occidentali risultano lontani o poco familiari. Praticamente tutti i titoli in cui si compete su smartphone, da Marvel Snap a Brawl Stars, sono free to play quindi dedicargli del tempo (non del denaro, attenzione alla monetizzazione che dà dipendenza) non è una cattiva idea per scoprire se lo smartphone potrebbe essere la vostra piattaforma preferita.