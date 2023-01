Monster Hunter Rise: risoluzione su Xbox Series S, PS4 e Xbox One svelata da Capcom

Con un post su Twitter, Capcom ha svelato la risoluzione massima delle versioni Xbox Series S, PS4 e Xbox One di Monster Hunter Rise, oltre a quelle già confermate di PS5 e Xbox Series X, che abbiamo elencato di seguito:

PS4, Xbox One e Xbox One S: 1920 x 1080

Xbox Series S: 2560 x 1440

PS5, Xbox Series X, PS4 Pro e Xbox One X: 3840 x 2160

Windows: a seconda del monitor e delle specifiche del PC

Monster Hunter Rise, un Chameleos

Come sappiamo le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Monster Hunter Rise offriranno due modalità grafiche, una a 4K e 60fps, l'altra a 1080p e 120 fps. Purtroppo, in questa occasione Capcom non ha svelato il target di framerate delle versioni Series S e old-gen, né se tali piattaforme offriranno più di un'opzione grafica, ma si limita ad affermare:

"Il framerate è variabile a seconda della situazione di gameplay. A seconda delle performance dell'hardware e le vostre preferenze, potrete scegliere se dare priorità al framerate o alla qualità dell'immagine".

Nel post viene specificato anche che le versioni PS5 e PS4 di Monster Hunte Rise sono vendute in bundle, quindi non c'è bisogno di acquistarlo due volte nel caso decidiate di cambiare console. Inoltre viene confermata la possibilità di trasferire i salvataggi tra piattaforme della stessa famiglia, quindi tra PS5 e PS4 o tra Xbox Series X|S, Xbox One e Windows.

Monster Hunter Rise sarà disponibile su console PlayStation, Xbox e Windows a partire dal 20 gennaio 2023, con la maxi-espansione Sunbreak prevista durante il corso della primavera. Il gioco è già disponibile da tempo su Switch e PC via Steam. Per queste versioni è in arrivo un nuovo aggiornamento gratuito, che ha già un periodo di uscita.