GTA 6: trailer ufficiale di annuncio in arrivo con dettagli sulla storia, secondo un insider

Presto potremo vedere il trailer ufficiale di annuncio di GTA 6, almeno stando a un insider, lo YouTuber 'SanInPlay', considerato molto affidabile sulle cose di Rockstar Games, visto che in passato ha svelato in anticipo diversi dettagli sul gioco, poi rivelatisi corretti, come il nome della protagonista e le sue origini.

Secondo quanto ha riportato, il trailer includerà importanti dettagli sulla storia e su uno dei suoi personaggi principali, Lucia. SanInPlay ha anche condiviso alcuni dettagli molto precisi sul contenuto del filmato, parlando di un cane che gioca su di una spiaggia, di una lucertola che attraversa una strada e, più interessante, di Lucia in prigione che fa degli esercizi.

Lucia è stata confermata come uno dei due personaggi giocabili da varie fughe di notizie. L'altro dovrebbe essere Jason, il suo presunto innamorato. A luglio un resoconto di Bloomberg ne ha parlato come di due personaggi fortemente ispirati dalle figure di Bonnie e Clyde.

Purtroppo SanInPlay non ha fornito altre informazioni in merito. Quindi non sappiamo dirvi quando potrebbe arrivare il trailer, sempre che esista davvero. Importante notare che il 6 febbraio 2023 Take-Two, l'editore di Rockstar Games, terrà il suo resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale in corso. Potrebbe essere l'occasione perfetta per presentare il gioco, a seconda dei risultati fatti.