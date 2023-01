Pokémon, in totale ce ne sono più di 4,2 miliardi, secondo il conteggio di un appassionato

Partendo dal recente trailer pubblicato da The Pokémon Company, pensato per celebrare il superamento dei mille Pokémon, un utente ha deciso di fare i conti per scoprire che in realtà il conteggio totale degli stessi supera i 4,2 miliardi, se si tiene conto di tutte le possibili varianti. Sì, avete capito bene... c'è chi ha dedicato un pezzo della sua vita a scoprire questa scomoda verità.

In realtà il nostro eroe del giorno, u/RyantheSithLord su Reddit, ha deciso di fare luce su questa annosa quanto drammatica questione spinto dall'ampio dibattito nato online dalla pubblicazione del video, con molti che non hanno gradito la scelta di The Pokémon Company di aver indicato un numero così basso di Pokémon.

Come si è arrivati a un valore simile? Sostanzialmente il nostro ha moltiplicato il numero di specie per le forme regionali, i mega, i gmax, le forme esclusive per genere sessuale e le varie forme che modificano l'aspetto dei Pokémon, ottenendo un gran totale di 4.294.968.714 Pokémon. Anyway.