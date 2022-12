Monster Hunter Rise: Sunbreak, il quarto aggiornamento gratis ha un mese di uscita

Capcom ha svelato che il quarto aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile durante il corso del mese di febbraio 2023. L'annuncio è arrivato tramite un video che celebra i contenuti arrivati per l'hunting game nel corso dell'anno, che potrete visualizzare nel player qui sotto.

Alla fine del video viene svelato che il prossimo aggiornamento gratuito, che in precedenza era previsto per un generico "inverno", arriverà per l'appunto a febbraio 2023. Seguirà il quinto update con nuovi contenuti durante la primavera. Inoltre, stando alle parole del producer Ryozo Tsujimoto, per il 2023 sono in programma "diversi aggiornamenti gratuiti", quindi probabilmente ne arriveranno di ulteriori nel corso del prossimo anno.

Cosa possiamo aspettarci dal quarto aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak? La roadmap ufficiale parla del "ritorno di un drago anziano", quindi possiamo aspettarci un nuovo mostro di questa tipologia proveniente dai precedenti capitoli della serie. Ad esempio, tra i papabili troviamo il Velkhana e il Nergigante di Monster Hunter World.

Si parla anche di un "mostro potenziato", al singolare, quindi forse un nuova variante "Risorta" dei mostri già inclusi nel gioco. Per scoprirlo non ci resta che attendere l'immancabile showcase di Capcom che andrà in onda poche settimane prima del debutto dell'aggiornamento.

Precisiamo che il quarto aggiornamento di Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile a febbraio solo per i giocatori su Switch e PC, in quanto l'espansione Sunbreak arriverà su console PlayStation e Xbox solo durante il corso della primavera 2023.