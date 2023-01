Genshin Impact: il cosplay di Yelan di Yashafluff è praticamente perfetto

Genshin Impact con il suo cast di personaggi in continua espansione di aggiornamento in aggiornamento è una fonte di ispirazione praticamente interminabile per i cosplayer. Oggi ad esempio vi proponiamo il cosplay di Yelan realizzato da Yashafluff, che veste i panni dell'arciera di Liyue in attesa dell'Update 3.4.

Yelan è un personaggio 5 stelle, ovvero della massima rarità possibile, che combatte utilizzando l'arco e abilità elementali basate sull'acqua. Ufficialmente agisce per conto del ministero degli affari interni di Liyue, la nazione ispirata alla Cina, ma in realtà è solo una copertura per il suo lavoro come agente dell'intelligence. Tornerà disponibile con i banner della versione 3.4 di Genshin Impact, giusto in tempo per l'evento a tema con il capodanno cinese.

Difficile muovere qualche critica al lavoro di Yashafluff. Non manca nulla: dall'acconciatura al costume ricco di particolari e accessori, tutti gli elementi di questo cosplay sono stati curati nel dettaglio, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto.

