Kirby Air Ride: Masahiro Sakurai parla del gioco nel suo ultimo video

Masahiro Sakurai, il director tra gli altri di Super Smash Bros. Ultimate, ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube in cui parla di Kirby Air Ride per Nintendo Gamecube, svelando alcuni gustosi retroscena sullo sviluppo, più complicato di quanto si pensasse.

Si tratta dell'ultimo gioco sviluppato da Sakurai insieme ad HAL Laboratories, prima che lasciasse la compagnia.

Era il 2001 e Sakurai voleva una lineup di titoli più robusta con protagonista Kirby, per accompagnare l'anime che stava andando in onda all'epoca in Giappone. Kirby Air Ride faceva parte di una serie titoli che uscirono in quegli anni, che comprendevano anche Kirby: Nightmare in Dream Land e Kirby and The Amazing Mirror per Game Boy Advance. Era previsto anche un altro gioco per Nintendo Gamecube, poi cancellato.

Sakurai e il team di sviluppo ritennero che sviluppare un gioco di guida avrebbe richiesto meno tempo di un action, così nacque Kirby Air Ride. La sua filosofia era semplice: il drift è divertente, quindi perché non incentrarci l'intero gioco?

Sakurai, che allora si occupava del franchise Kirby nel suo complesso, fu chiamato a dirigere il gioco quando il team si accorse che non funzionava come doveva. Dal suo arrivo nel team ci vollero 3,5 mesi per chiuderlo, grazie anche al riciclo di molte risorse.

Sakurai ha anche fatto notare come il gioco fosse un progetto differente dal gioco di Kirby cancellato per Nintendo 64, con quest'ultimo che era più legato allo snowboard, ma che comunque c'era una continuità di idee tra i due.