Vengeful Guardian: Moonrider: un video mostra il terzo livello

IGN.com ha pubblicato in esclusiva un filmato di gameplay di Vengeful Guardian: Moonrider, il nuovo arcade dagli specialisti di JoyMasher. In particolare il filmato mostra lo stage 3, in cui il nostro vendicatore deve fuggire da un grosso robot che lo insegue nella parte iniziale del livello.

Come visibile dal video, Vengeful Guardian: Moonrider è un tributo nemmeno troppo velato ad alcuni classici action platform di epoca 16-bit, in particolare gli Shinobi per Mega Drive. Chi ha registrato il video dimostra una certa dimestichezza con il gioco, ma voi non aspettatevi che sia così facile (perché non lo è). Vediamo:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Vengeful Guardian: Moonrider è un gioco d'azione a piattaforme e scorrimento laterale in cui si coniugano l'epoca d'oro dei classici giochi d'azione a 16 bit con una missione vendicativa a folle velocità.

LA VENDETTA DI MOONRIDER

Nel mondo oppresso di Vengeful Guardian: Moonrider, l'umanità si ritrova ad avere al suo fianco un eroe improbabile. Dopo aver costruito un esercito di super-soldati da utilizzare come armi da guerra, le autorità dispotiche segnano inconsapevolmente il loro destino mettendo online il guerriero ninja noto come Moonrider. Concepito come strumento per salvaguardare lo stato totalitario, Moonrider rifiuta lo scopo per cui è stato progettato e dichiara di voler battersi fino alla fine per vendicarsi sia di coloro che lo hanno creato, che degli altri super-soldati.

ATTREZZATI E PREPARATI AD AFFRONTARE I TUOI CREATORI

La progettazione di Vengeful Guardian: Moonrider offre i migliori elementi dei giochi d'azione classici insieme al mirino di precisione dei ninja protagonisti, assicurando così combattimenti energici ed efficienti, estremamente impegnativi.

Nel corso dell'avventura, verranno nascosti e sorvegliati potenti chip modificatori, che ti consentiranno di personalizzare lo stile di combattimento di Moonrider, ottenendo vantaggi letali e abilità.

FANTASTICHE GRAFICHE PIXELATE ACCOMPAGNATE DA UN'INCREDIBILE COLONNA SONORA

Il mondo meravigliosamente desolato di Vengeful Guardian: Moonrider rappresenta alla perfezione i giorni felici dell'era a 16 bit grazie a una grafica intricata, seguendo una sfida che attraverserà otto livelli mortali. Potrai godere dall'inizio alla fine di un'azione a piattaforme fluida, per un'esperienza serrata e focalizzata, che non ti darà mai tregua.

In accompagnamento alla stupenda grafica pixelata c'è una colonna sonora incredibile, dalle atmosfere nostalgiche e senza tempo. Il risultato è quello di un'esperienza rétro per eccellenza.