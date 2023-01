Baba Files Taxes è un gioco gratis, spin-off di Baba is You, dove compiliamo un modulo delle tasse

Avete amato il puzzle game Baba is You e vorreste ritornare nei panni della strana creaturina che dà il nome al gioco? Bene, ora potete farlo e in modo del tutto gratuito, anche se il formato potrebbe sorprendervi. Il creatore del gioco ha infatti pubblicato tramite itch.io il gioco Baba Files Taxes nel quale dobbiamo compilare un modulo delle tasse.

Il gioco è molto semplice: dobbiamo accettare di aiutare Baba a compilare il modulo, in quanto la creatura non sa leggere e scrivere molto bene (se rifiutiamo, è Game Over). A seguire, dobbiamo falsificare la firma di Baba e rispondere a una serie di domande. Non si tratterà di domande chiare e semplici, quindi sarà proprio come un vero modulo delle tasse.

Una volta completato il lavoro e guardata una bella animazione, il giocatore riceverà un punteggio sulla base di quanto accuratamente ha copiato la firma di Baba e del modo in cui si ha risposto alle ambigue domande del modulo di Baba Files Taxes. Fine.

Non si tratta di un gioco particolarmente complicato e per questo è gratuito su itch.io. L'autore ha però precisato che per il momento è disponibile solo per Windows.

Se pensate che giochi e tasse non vanno d'accordo, dovreste ricredervi visto che esiste anche il gioco Turnip Boy Commits Tax Evasion (letteralmente "Turnip Boy commette evasione fiscale"): in tale videogame un piccolo bimbo/rapa evita di pagare le tasse mentre elimina bestie, raccoglie bottino e combatte contro un governo corrotto. Se cercate invece qualcosa di più serio, potete dare un'occhiata a Paper, Please: non si tratta di moduli di tasse, tecnicamente, ma è sempre un gioco basato su documenti e legalità, con però un tono molto più serio e scelte morali che potrebbero mettervi a dura prova.