The Witcher: un cosplay di Triss da melamori.cosplay è un incanto

Torniamo a vedere The Witcher come fonte d'ispirazione per un'altra creazione da parte di cosplayer, in questo caso con questo splendido cosplay di Triss Merigold da parte di melamori.cosplay, un soggetto riprodotto in maniera davvero incantevole dalla modella.

Triss Merigold, com'è diventato ormai ben noto a molti, sia giocatori che utenti di Netflix, è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia nonché uno dei personaggi preferiti in assoluto da chi segue il videogioco, i libri o la serie TV e in questo nuovo set di foto pubblicate sull'account Instagram di melamori.cosplay viene rappresentata in maniera particolarmente fedele.

La riproduzione dell'abito è davvero convincente, con una costruzione piuttosto complessa di quelli che sono i vestiti più utilizzati da Triss nel suo tipico look da viaggio e da battaglia, con corsetto in pelle e una composizione ricercata di altri tessuti a coprire le varie parti del corpo.

In questo set di immagini, la maga è rappresentata caratterizzata dal look classico visibile anche nei videogiochi, sfruttando appieno tutta la bellezza intrinseca del personaggio in questione. L'interpretazione di melamori.cosplay è particolarmente riuscita, considerando l'ottima ricostruzione dell'abito più tradizionale di Triss e l'iconica acconciatura rossa.

