Valorant: trailer della nuova mappa Lotus, ispirata a Indiana Jones

Come era stato preannunciato, Riot Games ha presentato in questi giorni una nuova mappa per Valorant, il suo Hero shooter in prima persona, chiamata Lotus e a quanto pare ispirata a Indiana Jones, che possiamo vedere nel nuovo trailer dedicato riportato qui sotto.

Si tratta di una mappa composta da tre zone, in maniera simile alla struttura visita in Haven, ambientata in India e ispirata ai templi, le sculture e le architetture storiche dei siti archeologici più famosi della zona.

Come elementi tipici in termini di scenario e gameplay, Lotus propone "porte rotanti" e "muri che possono essere distrutti", a implementare anche alcune variazioni all'azione classica.

Anche in questo senso, secondo gli sviluppatori la mappa in questione è ispirata un po' a Indiana Jones, in quanto propone quel particolare misto tra avventura, esplorazione e archeologia che è tipico della serie cinematografica, anche se ovviamente il tutto non ha molto a che vedere con l'azione tipica di Valorant.

La scelta della struttura a tre zone significative è stata effettuata come risposta ai feedback ricevuti dagli sviluppatori sulle altre mappe del gioco, visto che sembra sia stata particolarmente apprezzata. Lotus verrà mess a disposizione il 10 gennaio 2023, come parte dell'Episodio 6 Atto 1 di Valorant.

In tale data dovrebbe partire anche il nuovo Battle Pass che contiene una nuova skin per la pistola classica "9 Lives" ispirata al nuovo anno e altri elementi sbloccatili, come una nuova linea di skin e personalizzazioni Araxys.

Nel frattempo, restiamo in attesa di un possibile annuncio sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Valorant, mentre ricordiamo che il gioco è disponibile anche su Game Pass con tutti i contenuti di Riot Games, grazie all'ampia collaborazione con Microsoft.