Valorant su PS5 e Xbox Series X|S? Un annuncio di lavoro di Riot Games lo confermerebbe

Valorant potrebbe arrivare su console, incluse PS5 e Xbox Series X|S. La conferma arriva indirettamente da un annuncio di lavoro pubblicato da Riot Games per la figura di "Senior Game Designer, Console - Valorant", che lascia ben poco spazio a interpretazioni.

Stando ai dettagli presenti nell'offerta, il candidato dovrà occuparsi di "progettare e rifinire funzionalità, modalità e sistemi per aiutare a portare sul mercato prodotti per console da gioco". Considerando che la posizione aperta riguarda specificatamente Valorant, ciò confermerebbe l'approdo dello sparatutto multiplayer anche su console in futuro. Tra l'altro non è il primo annuncio di lavoro a suggerire i lavori su dei potenziali porting, dato che ne era apparso uno molto simile anche a febbraio di quest'anno.

Valorant, un'immagine tratta dal gioco

A settembre del 2020, Riot Games aveva confermato di aver iniziato a sperimentare una versione console di Valorant, ma che questa potrebbe non vedere mai la luce. Il game director Joe Ziegler all'epoca spiego che esistono non poche difficoltà nel realizzare una conversione simile, relative alle dinamiche di gioco, la mira e la gestione del rinculo delle armi.

Detto questo, pare che nonostante non vi siano stati aggiornamenti ufficiali negli ultimi due anni, Riot Games stia ancora lavorando dietro le quinte a dei porting per PlayStation, Xbox e Switch di Valorant. Considerando il successo del gioco su PC una possibile espansione su console sembrerebbe una mossa logica, al netto delle sfide per la conversione. La speranza è di non dover attendere a lungo per dettagli ufficiali e chissà magari un annuncio potrebbe arrivare già durante i The Game Awards 2022 del 9 dicembre.