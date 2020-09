Valorant: Riot Games lavora alla versione console, ma potrebbe non arrivare mai

All'inizio dello scorso giugno 2020 Riot Games ha pubblicato Valorant su PC, uno sparatutto multigiocatore in prima persona che ha riscosso da subito un buon successo. I possessori di PlayStation 4 ed Xbox One hanno subito chiesto agli sviluppatori di realizzare anche la versione console, che purtroppo - apprendiamo oggi - potrebbe non arrivare mai.

Non che si tratti di pigrizia da parte di Riot Games, anzi: la società sta attualmente lavorando proprio al porting su console di Valorant, e ha assegnato ad alcuni team il lavoro di conversione. Il game director Joe Ziegler, però, ha anche ammesso che esistono non poche difficoltà che potrebbero alla lunga portare all'interruzione della conversione. "Valorant è un gioco che richiede una mira precisa, movimenti reattivi, controllo del rinculo, la capacità di eseguire abilità in un periodo di tempo limitato" aveva dichiarato sin da subito Felipe Romero.

Questi aspetti vanno tenuti in conto da parte degli sviluppatori, ha riconfermato ora Ziegler: "Abbiamo dei team che ci stanno lavorando. Se prendiamo queste caratteristiche e le portiamo su altre piattaforme, funzionano ancora? Il gioco è ancora divertente anche lì? Non si può negare che l'alternativa basata su controller sembrerebbe drasticamente diversa dall'opzione di mouse e tastiera che hanno oggi i giocatori su PC".

Il problema sembra dunque quello di portare Valorant anche su console, ma senza comprometterne esperienza di gioco e la fruizione: se gli sviluppatori vi riusciranno, allora il titolo sicuramente in futuro arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One oppure direttamente su next gen (PlayStation 5 e Xbox One X). Voi cosa ne pensate? Valorant dovrebbe restare solo su PC? L'Atto 2 del titolo è disponibile dallo scorso agosto, e il supporto continuerà anche nei prossimi mesi.