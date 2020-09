Nintendo Switch Online a quota 26 milioni, oltre 200 milioni di Account Nintendo

Nintendo Switch Online ha già raggiunto quota 26 milioni di utenti registrati, mentre gli Account Nintendo sono oltre 200 milioni, ha annunciato la compagnia nel corso del recente briefing finanziario, dimostrando l'ottimo stato di salute anche del settore servizi di Nintendo.

È evidente che l'apertura ai servizi online e alla creazione di un ecosistema con account registrati stia funzionando bene in Nintendo, che non per nulla ha riferito di voler potenziare questo aspetto anche nel prossimo futuro, come base anche per costruire la nuova console next gen.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha annunciato i risultati di Nintendo Switch Online e degli Account Nintendo sostenendo che siano fondamentali per stabilire una relazione a lungo termine con gli utenti, che si legano in questo modo al mondo Nintendo e alle console della compagnia in maniera più stretta.

"I Nintendo Account fungono da fondamenta per connettere una varietà di esperienze di gioco tra diverse generazioni di piattaforme attraverso la nostra integrazione di hardware e software. Continueremo a progettare e implementare servizi che offrano ancora più valore ai consumatori, con più funzionalità e più modi di divertire", ha affermato Furukawa.

"Ci sono ora oltre 200 milioni di Account Nintendo in tutto il mondo", ha spiegato, aggiungendo che "Questo risultato è stato ottenuto da un incremento sostanziale nella creazione di Nintendo Account, grazie in particolare al rilascio di Mario Kart Tour", ma a quanto pare anche alla crescita nella base installata di Nintendo Switch. Pare inoltre che gli Account Nintendo dimostrino una demografia molto varia per gli utenti dei prodotti Nintendo.

Per quanto riguarda Nintendo Switch Online, il servizio online su abbonamento ha raggiunto i 26 milioni di utenti ma sta crescendo a un ritmo molto veloce, sostenuto soprattutto da alcuni titoli che hanno guidato l'incremento nella registrazione di nuovi abbonamenti. I giochi di maggiore impatto su questo aspetto, dal 2018 a oggi, sono stati Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Spada e Scudo e soprattutto Animal Crossing: New Horizons.