PosteMobile Creami WOW Weekend 30GB torna fino al 20 settembre 2020, a 4,99 euro

PosteMobile ha deciso nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, di riproporre nuovamente l'offerta nota come Creami WOW Weekend 30GB. Per sottoscriverla vi sarà di tempo fino al 20 settembre 2020, e noi approfitteremo di questo articolo per illustrarvi tutti i dettagli dell'iniziativa.

Perché un cliente di altri operatori dovrebbe passare proprio a PosteMobile Creami WOW Weekend 30GB, ad esempio? Con la promozione sarà possibile attivare il piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1 al costo (promozionale) di 4,99 euro al mese, anziché i 10 euro normalmente previsti. Nel caso di Creami WOW Weekend 30GB, il cliente avrà a disposizione un totale mensile di 30 GIGA di internet in 4G+ fino a 300 Mbps.

A questi contenuti bisogna poi aggiungere il bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, poi ancora SMS illimitati verso tutti; il prezzo di abbonamento mensile resterà invariato a 4,99 euro, ma inizialmente bisognerà aggiungere altri 20 euro per coprire il costo della nuova SIM PosteMobile (con 10 euro di traffico incluso, comunque, e la spedizione a domicilio gratuita).

Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile sarà disponibile solo online sul sito dell'operatore, dal 16 settembre 2020 al 20 settembre 2020 incluso, dunque per tutto il prossimo fine settimana. Nel frattempo, lato telefonia fissa, iliad continua a lavorare alla sua fibra ottica, che dovrebbe debuttare entro l'estate 2021.