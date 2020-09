Call of Duty: Warzone Mobile in arrivo nel 2021? Spunta un indizio

Call of Duty: Warzone è uno dei grandi Battle Royale del momento, forse il più noto e popolato tra i videogiocatori se si esclude Fortnite Battaglia Reale di Epic Games. A differenza di Fortnite, tuttavia, lui non è presente su Nintendo Switch né su dispositivi mobile. Almeno per ora: perché pare che Call of Duty: Warzone Mobile un giorno potrebbe esistere davvero.

Un indizio, da prendere assolutamente con le pinze, punterebbe non solo allo sviluppo di Call of Duty: Warzone Mobile, ma anche al suo arrivo su smartphone nel corso del 2021. E vi spieghiamo anche perché: Activision ha nelle ultime ore pubblicato un nuovo annuncio di lavoro; i candidati interessati alla posizione occuperanno il ruolo di Executive Producer per un titolo attualmente noto come WZM attinente al settore mobile.

I più hanno interpretato questo WZM di Activision come Call of Duty: Warzone Mobile (o Warzone Mobile), benché chiaramente non vi siano conferme di sorta; ed è ovvio che Activision, anche se interpellata, non abbia svelato l'esistenza di un simile progetto. Però coloro che sognano di giocare Call of Duty: Warzone in portabilità ora possono ufficialmente sognare grazie al piccolo indizio.

Il vero problema è che un Call of Duty mobile esiste già, e si chiama appunto Call of Duty Mobile; come farebbe a coesistere con Call of Duty: Warzone sulle stesse piattaforme? D'altra parte sappiamo che il Battle Royale di Activision continuerà ad evolversi nei prossimi mesi, ad esempio accogliendo le novità di Call of Duty Black Ops Cold War a partire da novembre 2020. Staremo a vedere.