Monster Hunter su Nintendo Switch: il nuovo capitolo presentato al Direct Mini di domani?

Monster Hunter per Nintendo Switch potrebbe essere presentato durante il Nintendo Direct Mini previsto per domani, questo è quanto sta emergendo dalle ultime voci di corridoio e in cui molti sperano, anche se non c'è assolutamente nulla di ufficiale al riguardo.

Già da tempo si parla di un nuovo Monster Hunter per Nintendo Switch, un capitolo nuovo e interamente sviluppato per la console Nintendo, a quanto pare, che dovrebbe essere presentato in questo periodo. Sebbene si puntasse inizialmente al Tokyo Game Show 2020 come occasione più probabile per la sua presentazione, l'annuncio di un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase a sorpresa per domani, 17 settembre scombussola i piani e butta in pista la possibilità di una presentazione anticipata.

L'idea viene rilanciata anche dal noto insider Dusk Golem, che aveva appunto parlato tra i primi di questo nuovo Monster Hunter in sviluppo. Sebbene i suoi precedenti siano un po' altalenanti, l'insider in questione ha dimostrato se non altro di avere dei collegamenti solidi con Capcom, considerando che molte sue affermazioni fatte sui giochi della compagnia si sono poi verificate, come quelle su Resident Evil 8 o su Yoshinori Ono.

Tutto questo corrobora l'ipotesi che Monster Hunter possa essere presentato al Nintendo Direct Mini di domani, anche se restano ovviamente molti dubbi al riguardo. Primo fra tutti, il fatto che il gioco esista o meno, poi il fatto che un Direct Mini potrebbe essere un evento troppo piccolo per un gioco di tale portata, anche se c'è da dire che potrebbe essere, al contrario, un'occasione ideale per parlare solo di quello.

Non resta dunque che attendere con ulteriore aspettativa l'evento di presentazione di domani, dunque, ricordando che il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase è fissato per il 17 settembre 2020 alle ore 16:00 italiane.