Shroud diventerà un pro player su Valorant? La risposta ai fan dello streamer

Shroud diventerà un pro player su Valorant? Questa è la domanda che si sono posti negli scorsi mesi i fan del noto streamer; ed è la stessa domanda che continuano a porgergli nelle ultime ore, da quando insomma è tornato in azione dopo l'addio a Mixer. La risposta è finalmente arrivata, e sembra si tratti di quella definitiva.

Va ricordato come Shroud non abbia mai negato il suo interesse nel nuovo titolo di Riot Games. Lo scorso maggio aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto diventare un pro player su Valorant, dedicandosi così alla produzione nel contesto competitivo. Un nuovo rumor dei primi giorni di agosto 2020, inoltre, dava praticamente per confermato il suo approdo a Valorant. La realtà sarà invece differente.

Nel corso del suo primo stream su Twitch (il primo dopo l'addio a Mixer) Shroud ha confermato che lascerà perdere Valorant dal punto di vista competitivo; continuerà naturalmente a giocare al titolo di Riot Games, ma non in modo ambizioso. Ciò che gli interessa, al momento, è poter dedicare tempo e risorse allo streaming, creando così nuovi contenuti per i suoi fan. Probabilmente almeno un po' questa decisione è stata presa perché, lato notorietà e interesse del pubblico, Valorant non è di certo il nuovo Fortnite Battaglia Reale.

La situazione, comunque, potrebbe nuovamente cambiare in futuro, e noi vi terremo aggiornati. Per il momento Valorant sta divertendo i giocatori con i nuovi contenuti ed agenti dell'Atto 2.