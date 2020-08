Shroud torna su Twitch dopo la chiusura di Mixer

Shroud, ancora uno dei maggiori streamer sulla scena mondiale, ha deciso infine di tornare a casa su Twitch dopo la chiusura di Mixer, di fatto compiendo il medesimo percorso a ritroso che l'aveva portato inizialmente sulla piattaforma Microsoft.

Michael "Shroud" Grzsesiek ha annunciato il suo ritorno con poche parole e una sorta di teaser trailer affidati a un tweet, che riportiamo qui sotto. Lo streamer ha riaperto il suo vecchio canale su Twitch affermando "sto tornando a casa", con le trasmissioni previste iniziare domani.

"Sono così felice di poter annunciare il mio ritorno su Twitch e, cosa ancora più importante, la possibilità di tornare a fare streaming. Twitch è il posto dove per la prima volta sono riuscito a trasformare la mia passione in una carriera e devo tutto alla mia base di utenti affezionati", ha affermato Shroud.

Twitch, a sua volta, ha confermato il ritorno di Shroud riferendo che la piattaforma è "emozionata a dare il bentornato a Shroud e alla sua incredibile community". A questo punto resta da capire se anche Ninja avrà intenzione di tornare a pieno titolo su Twitch, considerando che ha già ripreso ad effettuare trasmissioni dalla piattaforma in questione ma non ha ancora annunciato ufficialmente la volontà di tornare in pianta stabile.

Per quanto riguarda Shroud, sembra che il suo nuovo oggetto di interesse negli streaming sia Valorant, secondo un rumor. Nelle varie vicissitudini recenti di streamer e simili, si registra peraltro anche il curioso caso di Dr Disrespect la cui cacciata da Twitch resta ancora un mistero, ma che nel frattempo sembra essere tornato su YouTube.