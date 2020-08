Minecraft Dungeons: il DLC Creeping Winter ha una data di uscita a settembre

Minecraft Dungeons riceverà il mese prossimo il suo secondo DLC maggiore, intitolato Creeping Winter e ora destinato ad arrivare in una data precisa, ovvero l'8 settembre 2020, incentrato su un'ambientazione invernale.

Come dice esplicitamente il nome stesso dell'espansione, Creeping Winter è caratterizzato da un'ambientazione invernale e ci porta all'interno di una nuova regione da esplorare con missioni inedite e nuovi nemici da combattere e tesori da scoprire.

Si tratta del secondo DLC programmato per Minecraft Dungeons dopo Jungle Awakens, che aveva invece introdotto un'estesa ambientazione a base di giungla lo scorso luglio. Creeping Winter, come il precedente, è un DLC a pagamento, che può essere acquistato a parte o insieme agli altri all'interno del pacchetto Hero Edition.

Un aggiornamento gratuito è previsto arrivare per Minecraft Dungeons sempre l'8 settembre 2020, che aggiungerà nuovi mercanti da salvare in varie quest. Una volta recuperati, questi si spostano all'interno del campo base del giocatore e forniscono vari servizi come upgrade e vendita di oggetti.

Con l'aggiornamento arrivano anche i Daily Trials, ovvero sfide giornaliere che forniscono ulteriori missioni e occupazioni da portare a termine con situazioni di gioco nuove e impegnative. Sempre per l'8 settembre è peraltro previsto il lancio dell'edizione fisica di Minecraft Dungeons per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori informazioni su Creeping Winter che dovrebbero arrivare prossimamente, nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di Minecraft Dungeons per saperne di più sul gioco.