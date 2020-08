Fortnite imita l'evoluzione di World of Warcraft? Forse sì, e sta funzionando

Fortnite Battaglia Reale e World of Warcraft sono due titoli diametralmente opposti, nella rispettiva storia e nelle rispettive meccaniche di gioco, nonché nel periodo storico in cui sono approdati sul mercato. Ma secondo alcuni il primo starebbe imitando l'evoluzione del secondo, e abbiamo per voi degli indizi.

Sono spunti e riflessi che arrivano direttamente da screenrant.com: la redazione è convinta (non è chiaro se vi siano conferme da parte degli sviluppatori dell'una o dell'altra parte) che Fortnite stia seguendo la strada di World of Warcraft, sia dal punto di vista dell'espansione del mondo di gioco in sé che da quello della narrazione fine a se stessa. Per esempio, già World of Warcraft mostrò una narrazione concatenata: singoli eventi che si legavano a nuovi costantemente in arrivo. Fortnite iniziò a farlo con la Stagione 4 del Capitolo 1, legata a tutte le successive da dettagli ora più piccoli ora molto vistosi.

Con Wrath of the Lich King World of Warcraft introdusse un nuovo continente coperto dal ghiaccio, com'è noto: Fortnite avrebbe imitato ciò con le Stagioni 7 e 8 che videro non a caso la presenza del Re dei Ghiacci (molto simile in effetti al Lich King); entrambi questi personaggi influenzarono l'evoluzione del mondo di gioco dei rispettivi titoli.

La terza espansione Cataclysm provocò la distruzione delle lande di Azeroth; lo scenario da "fine del mondo" sarebbe stato recuperato da Fortnite con la fine del Capitolo 1, cioè con il Buco Nero alla conclusione della Stagione X (Stagione 10).

Ma le similitudini non sono ancora finite: Battle for Azeroth ha trasportato sott'acqua World of Warcraft e (indovinate un po'?) la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 difatti ha visto una gigantesca ondata sommergere l'intera isola. Ora pian piano la situazione è tornata alla normalità, con l'introduzione delle automobili (quelle, almeno, non ci sono ancora su Warcraft).

Per ora la strada scelta da Fortnite Battaglia Reale e da Epic Games sta funzionando: chissà se i percorsi tra i due franchise torneranno ad incontrarsi anche in futuro. Voi cosa ne pensate?