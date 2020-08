Xbox Series X: Microsoft ha spostato alcuni annunci al mese prossimo, dice un insider

Xbox Series X doveva avere un nuovo evento ad agosto con annunci e qualche presentazione, ma evidentemente Microsoft ha deciso di spostare qualcosa al mese prossimo, secondo quanto riferito dal noto insider Shinobi su ResetEra.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio che non può essere presa come notizia ufficiale, ma Shinobi conta su una buona credibilità data dalle sue precedenti affermazioni poi verificatesi, dunque possiamo prenderla come un'informazione indicativa dello stato delle cose.

D'altra parte, Microsoft ha affermato di aver abbandonato il formato Xbox 20/20 come programma preciso sugli eventi e le presentazioni previste nel corso dell'anno per Xbox, in modo da poter adottare una forma di comunicazione più flessibile e attiva su diversi fronti, dunque è difficile a questo punto contare su un programma preciso e inamovibile da qui all'uscita di Xbox Series X.

L'idea, dunque, è che una presentazione che si sarebbe dovuta tenere in agosto verrà invece spostata a settembre. Questo potrebbe essere l'evento relativo all'hardware di Xbox Series X, forse l'occasione in cui potrebbe essere annunciata Xbox Series S visti tutti gli avvistamenti emersi di recente, ma non solo.

Potrebbe essere anche il momento in cui annunciare la data di uscita e il prezzo delle console next gen, considerando che in base alla famosa scatola del controller bianco next gen l'uscita di Xbox Series X potrebbe essere il 5 o 6 novembre, mese peraltro confermato dalla stessa Microsoft proprio ieri, insieme al noto aggiornamento che ha posticipato Halo Infinite al 2021.