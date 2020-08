Fall Guys, Konami propone una skin a tema Solid Snake e Metal Gear: l'immagine

Cosa diamine c'entrano Metal Gear e Solid Snake con Fall Guys: Ultimate Knockout? In teoria assolutamente nulla, non fosse per una curiosa "proposta" da parte della stessa società Konami nei confronti degli sviluppatori di Mediatonic.

Come saprete (ve lo abbiamo raccontato noi) la fantasia dei fan di Fall Guys: Ultimate Knockouts si è già ampiamente scatenata: abbiamo a disposizione skin fanmade a tema Undertale, Shrek e Fortnite. Ma nelle scorse ore nientemeno che Konami ha deciso di rincarare la dose, proponendo alla pagina Twitter di Fall Guys alcune skin a tema Metal Gear.

E come poteva Mediatonic ignorare tale suggerimento? Gli sviluppatori hanno prontamente ricondiviso di buon grado l'ennesimo concept, ma questa volta senza aggiungere commenti; si tratta di rispetto verso Konami, oppure una qualche forma di collaborazione bolle davvero in pentola? Ad ogni modo, le tre caramelle gommose mostrano varie versioni di Solid Snake, con diversi colori e/o accessori. Qualcuno ha commentato sostenendo che Metal Gear sia un franchise troppo "serio" per Fall Guys. Sarà vero: ma è pur vero che con il preorder del titolo verrà garantita ai giocatori la skin di Gordon Freeman di Half-Life.

E voi cosa ne pensate di queste skin a tema Metal Gear? Vi piacciono? Date un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata. E ricordatevi anche di leggere la nostra recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, ovviamente.

❗️TACTICAL FALL GUYS ACTION❗️ We've been carefully designing our ultimate #FallGuys outfits here at KONAMI UK. What do you think, @FallGuysGame? 🤔 pic.twitter.com/N9OigxUzqd — KONAMI UK (@KonamiUK) August 11, 2020