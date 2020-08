Shroud: dopo l’addio a Mixer passerà a Valorant, secondo un rumor

Da ormai più di un mese l'intero progetto legato a Mixer è ufficialmente concluso: addio piattaforma, addio contratti multimilionari per gli streamer che avevano il compito di creare una nuova solida community. Tra questi ultimi, com'è noto, spiccavano anche Ninja e Shroud. Finalmente si torna a parlare anche del secondo dei due.

L'attenzione, difatti, si è dapprima focalizzata sulla decisione di Ninja, che ha rifiutato un'enorme somma di denaro per passare da Mixer a Facebook Gaming; di Shroud si erano invece perse le tracce. Secondo un rumor entrato rapidamente in possesso di 985thesportshub.com, quest'ultimo sarebbe intenzionato a passare a Valorant, per dedicarsi alla creazione di contenuti e al gaming competitivo sul "nuovo" titolo di Riot Games.

Shroud avrebbe dichiarato che è il momento giusto per diventare un pro su Valorant: difatti il lancio del videogioco online in questione è molto recente, tanto che l'Atto 2 comincerà solo nei prossimi giorni; non si è ancora creato un contesto competitivo in cui sia difficile inserirsi. Che Michael Grzesiek sia davvero interessato a Valorant e non abbia detto ciò tanto per tranquillizzare i propri follower, però, lo sapremo quando sarà lui stesso a tornare in azione; attualmente, così come Ninja, si è preso una pausa.

Facebook Gaming ha intanto inglobato ciò che rimaneva del progetto Mixer, e sarà dunque lui il prossimo vero rivale di Twitch. La situazione continuerà ad evolversi nei prossimi mesi, e attualmente il periodo è contraddistinto da un'estrema incertezza; vi terremo aggiornati.