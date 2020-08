Fortnite, come rifornire un veicolo al Gattogrill

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, quelle della Settimana 9, sono finalmente disponibili per il completamento su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, dispositivi Android e iOS. In questa rapida guida cercheremo di fornirvi qualche consiglio in più per completare una di esse, rifornisci un veicolo al Gattogrill, che sta dando dei problemi ad alcuni giocatori.

Completare la missione è abbastanza intuitivo, a patto di sapere dove recarsi e dove trovare tutti gli strumenti utili necessari. Tanto per cominciare, non è detto che troverete dei veicoli nei pressi del Gattogrill, e pur volendo non tutti mezzi di trasporto vanno bene. Ad esempio gli elicotteri sono esclusi dalla missione; avrete bisogno di un camion o di un'automobile, quelle introdotte con l'aggiornamento 13.40. Potrete trovarne alcune nella vicina Corso Commercio, o più a sud del Gattrogrill, lungo la strada principale.

A questo punto recatevi con la vettura presso il distributore di benzina, giusto accanto al covo di Kit, uno dei boss mitici dell'isola di Fortnite che risiede presso il Gattogrill. Qui interagite con la pompa di benzina, avvicinatela all'automobile e infine interagite di nuovo: dovreste così completare automaticamente la sfida della Settimana 9.

Tanto per andare sul sicuro, date un'occhiata anche al video riportato qui di seguito; porterete così a termine la sfida in men che non si dica. Ma attenzione alla doppia difficoltà della posizione, costituita sia dagli scagnozzi che dagli altri giocatori umani.